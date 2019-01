“Carraixali de l’Alguer”: pubblicato l’avviso per gli operatori culturali

Entro il 15 gennaio la presentazione delle proposte

Di: Antonio Caria

365 giorni di emozioni ed eventi ad Alghero. Dopo lo straordinario successo registrato col Cap d'Any, all'interno del consolidato "Més que un mes", è già ai nastri di partenza l'organizzazione del “Carraixali de l’Alguer”, uno dei principali cartelloni degli eventi in città.

Anche quest'anno il Comune e la Fondazione Alghero intendono riproporre tra le manifestazioni e sfilate a tema, il Carnevale dei Bambini che distingue e caratterizza Alghero rispetto agli altri carnevali della Sardegna, in programma sabato 2 marzo.

La Fondazione ha pubblicato l'avviso, rivolto agli operatori culturali, per la presentazione delle proposte che scadranno entro le 12.00 del 15 gennaio 2019 all’indirizzo info@fondazionealghero.it.

La sfilata deve essere rivolta ai bambini. Il tema è libero. La festa dovrà concludersi con una baby dance in maschera per i bambini e per le famiglie.