Giochi Olimpici. Tra le protagoniste della Nazionale Femminile di pallavolo, la palleggiatrice sarda Alessia Orro

E' nata a Oristano, il 18 luglio 1998

Di: Redazione Sardegna Live

Con la cerimonia d’apertura in programma domani allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 20 si alzerà ufficialmente il sipario sulla 32esima edizione dei Giochi Olimpici.

Tra le protagoniste della Nazionale Femminile di pallavolo, c’è la palleggiatrice sarda Alessia Orro. Nata a Oristano, il 18 luglio 1998, Alessia è alta 180 cm. Gioca nella Saugella Monza e ha collezionato 117 presenze in Nazionale. In azzurro ha conquistato un Bronzo ai Campionati Europei 2019 e un Argento al World Grand Prix 2017. L’esordio in nazionale risale al 23 giugno 2015 a Padova, Italia-Big Ten Conference 3-0. Ha già partecipato ai Giochi Olimpici, nel 2016 a Rio de Janeiro.

Le azzurre di Davide Mazzanti (Pool B) faranno il loro esordio contro la Russia (25/7, ore 02.00) e dopo se la vedranno con: Turchia (27/7, ore 9.25), Argentina (29/7, ore 02.00), Cina (31/7, ore 14.45) e Stati Uniti (2/8, ore 04.05).

La fase preliminare finirà lunedì 2 agosto, seguita poi dai quarti di finale (mercoledì 4) e dalle semifinali (venerdì 6). Le partite per le medaglie andranno in scena domenica 8 agosto: alle ore 2:00 italiane la finale per il Bronzo e alle ore 6.30 il match per l'Oro.

I Gironi della Pallavolo femminile. Dodici squadre partecipanti divise in due pool da 6. Le prime 4 di ciascuna pool si qualificano per i quarti di finale. La prima di una pool affronta la 4 dell'altra. Le seconde e le terze verranno accoppiate con un sorteggio.

Pool A: Giappone, Serbia, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Kenya.

Pool B: Cina, Stati Uniti, Russia (Russian Olympic Committee), Italia, Argentina, Turchia.