Oristano. “Il Pronto Soccorso non è chiuso”

Lo precisa la direzione Assl

Di: Redazione Sardegna Live

Il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Martino” di Oristano non è chiuso: lo precisa la direzione Assl in relazione ad alcuni articoli pubblicati oggi.

La scorsa notte (tra mercoledì 21 e giovedì 22 luglio) gli operatori del Pronto Soccorso hanno visitato 15 pazienti con diverse patologie, oltre ai soggetti risultati positivi al Covid e mantenuti in isolamento.

Dei 6 casi Covid, saliti a 7 nel corso nella notte, uno è stato dimesso, uno trasferito, mentre altri 5 sono in via di trasferimento in altre strutture.

A scopo precauzionale, sono stati sottoposti a tampone molecolare tutti i pazienti entrati in contatto con i positivi non sintomatici. L’esito dei tamponi è stato per tutti negativo.

I 5 soggetti positivi sono stati sistemati in stanze singole, pertanto è stata occupata anche parte degli spazi del percorso pulito.

Nel ribadire che le attività del Pronto Soccorso oristanese non sono sospese e che i cittadini possono accedere alla struttura, si raccomanda alla popolazione, sino a quando tutto il Pronto Soccorso non sarà sanificato completamente (operazione che dovrebbe concludersi in giornata), di ricorrervi solo nei casi di estrema gravità e urgenza.