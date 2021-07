Covid. Sei positivi al Pronto Soccorso: scatta l’allerta a Oristano

“Utilizzare il servizio solo nei casi di effettiva gravità”

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 luglio, al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano sono stati presi in carico sei pazienti risultati positivi al Covid.

Di questi, un soggetto con sintomi riconducibili al Covid è stato fin da subito trattato nel percorso dedicato, visitato e dimesso con la prescrizione di terapia a domicilio.

Gli altri cinque soggetti non presentavano invece sintomi associabili al Covid, ma necessitavano di ricovero per gravi patologie. Come da protocollo, prima dell'ingresso in reparto i pazienti sono stati sottoposti a tampone molecolare, dai quali è risultata la positività al virus Sars-Cov 2.

Immediatamente le persone positive sono state poste in isolamento e per due di loro è stato disposto il trasferimento in altri ospedali dell'Isola. Non appena liberato il percorso pulito, saranno avviate le operazioni di biodecontaminazione e sanificazione del Pronto Soccorso e del Servizio di Radiologia.

Fino alla conclusione dei trasferimenti e dell'intervento di sanificazione, il servizio 118, che sta collaborando attivamente con la Assl, sta inviando i pazienti in altri presidi ospedalieri.

La Assl di Oristano chiarisce che “le attività del Pronto Soccorso di Oristano non sono sospese, ma si invita la popolazione, considerate le circostanze, a recarsi in ospedale solo nei casi di effettiva gravità e urgenza e a fare ricorso al servizio di guardia medica e ai medici di medicina generale negli altri casi”.