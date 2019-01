Nie in Sardigna: sa situatzione in sas istradas de su Nuoresu

Sa politzia cossizada de andare a pianu inue b'at astrau

Di: Pietro Lavena

In Sardigna est arrividu su nie. Dae deris a passadu mesudie at incomintzadu a fioccare in su Nuoresu, in Ozastra, in Gaddura, in Costera e in Monteacutu, finas in sas biddas pius in basciu.

Sa politzia est cuntrollende dae deris sas garreras e sas istradas pro faghere a manera chi sas macchinas potant viaggiare chena problemas.

Custu manzanu b’aiat nie finas a sas primas domos de Nuoro, ma no b’at apidu bisonzu de tancare sas istradas. Sos mezos ant tribagliadu tota notte pro isparghere sale e pro che franghere su nie.

Sa politzia cossizat a sos automobilistas de viaggiare a pianu inue bi podet aere astrau.

Sa 131 est libera in su de Campeda.Sa politzia de Fonne infrommat chi si podet viaggiare in s’Istatale 389 dae Nuoro a Lanusei, mancari siat astrada in tzertos trettos, printzipalmente sutta sos pontes.

Sa Fonne-Desulu est astrada in maicantos trettos, si bi podet passare solu chin gommas de nie.

In s’Istatale 295, dae sa Codina a Aritzo e a sa cantonera Ortuabis, no b’at pius nie.

S’Istatale 128 dae Sorgono a Ovodda est netta. Dae Ovodda a Gavoi, imbetzes, est astrada meda ca istanotte no b’ant bettadu su sale. Tocat de bi passare a pianu e dendebei atentzione. Sa mantessi situatzione in s’Istatale 389 de ‘Udduso e de su Correboi in diretzione de ‘Uddusò.