Cagliari. Identificati gli autori del raid contro il gazebo della Lega

Nella serata di ieri avevano preso a calci e distrutto un gazebo del partito. Sette soggetti (uomini e donne fra i 20 e i 60 anni) sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria, per gli altri identificati si valutano provvedimenti da adottare

Di: Giammaria Lavena

La polizia di Cagliari ha identificato gli autori del raid avvenuto ieri in Piazza Garibaldi contro il gazebo allestito da rappresentanti della Lega per la raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia. Nel corso della serata un gruppo di persone, composto da più di 20 soggetti, riconducibili a gruppi di anarchici e antagonisti, dopo aver proclamato attraverso dei megafoni il loro dissenso verso la campagna propagandistica si sono scagliati contro il gazebo, aggredendo da prima i militanti lì presenti e poi distruggendolo completamente.

Nell’aggressione un rappresentante della Lega ha riportato delle lievi escoriazioni. Immediatamente gli Investigatori della Sezione Antiterrorismo della Digos di Cagliari hanno avviato le prime indagini acquisendo i diversi filmati amatoriali (girati dai numerosi cittadini testimoni del fatto) e quelli delle telecamere di sicurezza presenti nell’area. L’attività si è protratta per tutta la notte, durante la quale gli agenti hanno ascoltato e acquisito numerose testimonianze degli organizzatori dell’evento e di alcuni testimoni, formalizzando le prime denunce.

Nel corso di questa mattina gli Investigatori, in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Cagliari, hanno identificato gli autori dell’aggressione. Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria sette soggetti (uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 60 anni) e identificati altri per i quali si stanno valutando le singole posizioni in merito ai fatti contestati.