Trovato morto l'allevatore scomparso da Arzana

Non si aveva notizie dell'uomo da lunedì

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato trovato morto Pietro Marchioni, l’allevatore di Arzana di 75 anniscomparso da lunedì. Sul posto si stanno svolgendo le operazioni di recupero coordinate dalla Procura di Lanusei.

L'uomo, dopo aver lasciato la sua Fiat Panda in prossimità di un terreno di sua proprietà in località "Coscina", aveva fatto perdere le proprie tracce. Imponente il dispiegamento di forze in campo per la ricerca del 75enne: due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Lanusei, una unità di comando locale che opera sul posto con operatori specializzati sulla topografia applicata al soccorso, unità cinofile, droni, Carabinieri, squadre del Corpo regionale della Forestale, soccorso alpino, barracelli e numerosi volontari.