Malore durante una immersione: turista soccorso a Villasimius

Negli ultimi giorni hanno perso la vita durante un'immersione tre persone

Di: Redazione Sardegna Live

Un sub di 58 anni è stato soccorso questa mattina davanti al porto di Villasimius.

L'uomo, un turista in vacanza in Sardegna, si era immerso non troppo distante dall'ingresso del porto di Villasimius, quando si è sentito male e ha lanciato l'allarme. Sul posto è subito arrivata la Guardia costiera e l'elisoccorso. Nel frattempo, il sub si era ripreso e aveva raggiunto la banchina.

L'uomo è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta dell'ennesimo incidente per un sub nel mare della Sardegna dove già tre persone, negli ultimi giorni, hanno perso la vita durante un'immersione: un 20enne a Cagliari, un agente della polizia a Cala Luna e un turista a Torre delle Stelle.