Cala il sipario sui “Concerti per le feste”

Sabato 12 gennaio alle 19.00 Senorbì ospiterà l’Orchestra jazz del Conservatorio

Di: Antonio Caria

Sabato 12 gennaio andrà in archivio la serie di appuntamenti dei “Concerti per le feste”, organizzati dal Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, in collaborazione con i comuni di Cagliari, Tratalias, Sennariolo e Senorbì.

E proprio nel Teatro comunale di quest’ultimo si terrà, dalle 19.00, il concerto dal titolo "Happy new year with jazz”, con l'Orchestra jazz del Conservatorio, diretta da Massimo Tore, che proporrà brani e arrangiamenti dal “Great american book song”.