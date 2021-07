Vacanze sarde anche per Diletta Leotta: Costa Smeralda e scatti a bordo piscina

Noto volto di Dazn, Diletta Leotta sbarca nell'Isola per le vacanze

Di: Giammaria Lavena

In Sardegna è un'altra "estate da vip": in tanti hanno scelto l'Isola come meta per le vacanze. Anche Diletta Leotta, noto volto televisivo e attualmente inviata Dazn e conduttrice di numerosi programmi all'interno della piattaforma, è approdata in Costa Smeralda.

E' stata lei stessa a renderlo noto ai suoi follower tramite una foto pubblicata su Instagram a bordo piscina. La 29enne si trova a Porto Cervo in compagnia di alcune amiche, dopo aver trascorso alcuni giorni in Turchia, terra natale del compagno Can Yaman.