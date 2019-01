Scoperta evasione per 100mila euro ad opera di un'associazione sportiva dilettantistica

La scoperta degli uomini della Guardia di finanza

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito di un ampio piano di lotta all’evasione fiscale coordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, la Guardia di Finanza della Tenenza di Arbatax, ha intensificato i controlli nei confronti degli enti no-profit per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza scopo di lucro.

In particolare, le Fiamme Gialle ogliastrine, nell’ambito di un recente intervento svolto nei confronti di una associazione sportiva con sede a Bari Sardo, hanno scoperto che sotto la veste formale di Associazione Sportiva Dilettantistica (quindi senza alcun guadagno da dichiarare al fisco) si celava una vera e propria impresa commerciale che offriva agli associati/iscritti corsi sportivi di ogni tipo (fitness, pesistica e pilates).

I finanzieri, attraverso l’esame della documentazione contabile e dopo una minuziosa ricostruzione del volume d’affari prodotto dal 2013 al 2018, hanno svelato la reale natura commerciale dell’Associazione che distribuiva i profitti realizzati al solo amministratore unico. L’attività ispettiva ha consentito di far emergere un ulteriore elemento, ovvero che i frequentatori del circolo sportivo figuravano, a loro insaputa, “soci” dell’Associazione Sportiva e in virtù di tale attestazione, le quote da loro versate venivano fiscalmente considerate quali “contributi” e, conseguentemente, non tassati.

Al termine delle attività ispettive, sono stati disconosciuti i vantaggi fiscali dello status di Associazione e sono stati contestati ricavi per oltre 120.000 euro oltre a violazioni complessive all’IVA per circa 30.000 euro nonché l’applicazione delle relative sanzioni per violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e all’omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.