Neve in arrivo a basse quote

Intanto le zone costiere occidentali e meridionali saranno ancora interessate da ventilazione forte fino a burrasca.

Di: Redazione Sardegna Live

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. L’allerta è partita dalle ore 14 di ieri, 8 gennaio, e resterà in vigore sino alle ore 23.59 di oggi.

Oggi si assisterà ad una progressiva attenuazione della ventilazione sulla Sardegna settentrionale, mentre i settori le zone costiere occidentali e meridionali saranno ancora interessate da ventilazione forte fino a burrasca. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte a nord-ovest. Nella giornata di oggi si avrà un calo delle temperature “con quota neve che dai 1100-1200 metri del mattino calerà progressivamente ai 6-700 metri della sera-notte”. Spiega Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima che aggiunge: “Dopo la mezzanotte si registrerà il culmine dell'irruzione artica in termini di temperature (-35°C intorno ai 5400 m e -4°C a 1350 m di quota): sarà questa l'occasione per vedere le prime deboli nevicate di stagione a quote collinari, con fiocchi a partire dai 500-600 metri. Si attende pertanto un bianco risveglio sui comuni più alti della Sardegna, il primo della stagione, con possibili disagi alla circolazione stradale sulle strade di montagna”.