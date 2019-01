Presepe in movimento: oltre 30mila le visite

Resterà aperto fino al 27 gennaio.

Di: Redazione Sardegna Live

Realizzato e mirabilmente allestito dal suo stesso ideatore, padre Rino Zunnui, dell’ordine dei francescani, negli spazi de Lo Quarter, il presepe contemplativo, sonoro in movimento, è stato apprezzato dalle migliaia di visitatori oltre che per il suo profondo significato teologico, anche per il suo profilo altamente artistico.

Sono, questi, due aspetti che formano un tutt’uno e che si fondono in un unico respiro di vita quotidiana in cui la fede è lo spirito, nella rappresentazione della Natività, si incontrano e danno senso all’esistenza terrena.