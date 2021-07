Covid, il sindaco: “A Quartucciu brusca impennata dei contagi”

La fascia di età più colpita è quella dei ragazzi under 25: "Vaccinatevi"

Di: Redazione Sardegna Live

“Cari concittadini. La situazione covid-19 a Quartucciu nel corso della settimana ha subito una brusca impennata e stamattina il bollettino comunicato da ATS segnala 34 casi e un ospedalizzato”. A comunicarlo è il sindaco Pietro Pisu che sottolinea: “La fascia di età più colpita è quella dei ragazzi under 25 che invito a sottoporsi a vaccinazione”.

Il primo cittadino continua con un appello: “Chiedo a tutti di rispettare le regole del distanziamento ed essere molto scrupolosi nell'uso della mascherina, sopratutto quando si sta in luoghi molto frequentati. Cerchiamo di condurre una vita sociale in libertà con la consapevolezza che solo se non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole possiamo vincere questa battaglia”.