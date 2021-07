Vaccini: in Sardegna recuperati 5mila over 60 in sette giorni

Ancora 91mila ultrasessantenni senza la prima dose

Di: Redazione Sardegna Live

Negli ultimi sette giorni, circa 5mila ultrasessantenni che non si erano ancora sottoposti alla prima dose anti Covid19 hanno ricevuto la somministrazione. Scende così da oltre 96mila a 91.527 il numero degli over 60 che ancora non hanno ricevuto nemmeno la prima inoculazione nell'Isola.

Restano ancora da intercettare 16.617 over 80 (il 13,32% del totale in questa fascia d'età), 26.193 70-79enni (14,90%) e 48.717 persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni (21,18%). Sono 81.084 i cittadini nella fascia 50-59 anni (il 29,89%) ancora privi della prima dose e 12.119 docenti e non docenti (Il 33,34%) da convincere prima del rientro a scuola.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 15.232 dosi di cui 12.382 richiami e 2.850 prime inoculazioni che portano a 1.657.175 (952.706 prime dosi o monodosi e 689.891richiami) i vaccini effettuati, ossia il 92,1% delle 1.799.921 consegnate.