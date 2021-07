Disperso durante un'escursione a Muravera, salvato dai carabinieri

Il 60enne si era recato in località Feraxi per pescare

Di: Redazione Sardegna Live

Erano le 17:40 di ieri quando a Muravera, in località “Cala Sa Figu”, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito, coadiuvati da colleghi del Posto Fisso Stagionale di Costa Rei, hanno rintracciato e soccorso un 60enne cagliaritano. Questi, poco dopo le 16, aveva richiesto aiuto al 112, segnalando di essersi perso durante un’escursione nella fitta vegetazione di Feraxi.

L'uomo aveva raccontato come, dopo aver parcheggiato l’auto sulla strada per Capo Ferrato intorno alle 10, per recarsi a pescare in quella zona, aveva perso l'orientamento.

Raggiunto dai militari, il 60enne è stato trovato steso a terra tra la fitta vegetazione, privo di forze e con leggere escoriazioni. Soccorso e dissetato, ha rifiutato le cure mediche ed è stato pertanto riaccompagnato alla sua auto con la quale ha potuto far ritorno a casa. "E' stata provvidenziale - raccontano i soccorritori - l’ottima conoscenza che i militari hanno di quell’area impervia e naturalmente un po’ di fortuna".