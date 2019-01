“4 Ristoranti”, su Sky la puntata girata in città: ecco chi saranno i concorrenti

Appuntamento martedì 15 gennaio su Sky Uno alle ore 21.15. A giocarsi il titolo di “miglior ristorante di nuova generazione” sono i 4 locali situati tra Marina e Stampace

Di: Alessandro Congia

Ancora qualche giorno e si potrà scoprire quali locali ha selezionato lo chef Alessandro Borghese durante le riprese della trasmissione nei mesi scorsi.

L’appuntamento è martedì 15 gennaio su Sky Uno alle ore 21.15: a sfidarsi per il titolo di “miglior ristorante di nuova generazione” di Cagliari saranno Osteria Kobuta, con lo chef Riccardo Porceddu, in via Sardegna, Josto di Pierluigi Fais, in via Sassari, Niu Restaurant , di Natalia Corona nel Corso Vittorio Emanuele II e Su Cumbidu di Gian Michele Dedoni, situato in via Napoli.

Alessandro Borghese assegnerà il suo bonus a uno dei piatti più tradizionali della cucina del capoluogo e della Sardegna in generale, la fregola.