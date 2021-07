Covid. Casi in aumento a Sassari e Alghero

Nel capoluogo del nord Sardegna da 24 a 67 positivi in pochi giorni. Ad Alghero 60 positivi

Di: Redazione Sardegna Live

La variante Delta continua ad allarmare l’Italia e anche la Sardegna. Crescono i contagi in quasi tutti i centri dell’isola. A Sassari, ad esempio, i dati della piattaforma regionale dell'Ats certificano 67 persone positive, con 22 nuovi casi in due giorni, tre ricoveri e 85 persone in quarantena. Numeri allarmanti se si considera che solo una settimana fa i positivi erano 24.

Sono cresciuti in maniera esponenziale anche i contagi in un’altra città del nord Sardegna, Alghero. In questo caso le persone che hanno contratto il virus sono 60 e quelle in quarantena 37. Tra i positivi, nessuno risulta ospedalizzato.