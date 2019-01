Con “Inventa le tue nozze” ecco il laboratorio regionale del wedding in Sardegna

IV° edizione, 11- 12- 13 gennaio presso la Manifattura Tabacchi, viale Regina Elena, ingresso libero

Di: Alessandro Congia

La Manifattura Tabacchi si trasforma in una fabbrica della creatività dove i futuri sposi potranno costruire il loro matrimonio ideale con oltre 50 professionisti del settore. Inizierà venerdì 11 e andrà avanti fino a domenica 13 gennaio “Inventa le tue nozze”, il primo laboratorio regionale del wedding in Sardegna, giunto alla sua quarta edizione. L’evento è organizzato dalla Wedding Planner & Designer Paola Consoli Repetto con il patrocinio delComune di Cagliari.

Il taglio del nastro si terrà venerdì 11 gennaio alle 17.30 e l’appuntamento andrà avanti fino alle 21 di domenica 13 gennaio. Tra le novità di quest’anno un seminario “Wedding destination - come migliorare l’offerta?”, “Magie di Nozze”, una coreografia animata e musicata di abiti da sposa/o, “Decorare i biscotti”, un laboratorio decorativo e “Vino o birra?”, un’esperienza degustativa.

“Inventa le Tue Nozze è un evento pensato per i futuri sposi per spaziare dalla fotografia, al catering, al trucco e parrucco per tutti i budget- spiega l’organizzatrice Paola Repetto- è un appuntamento rivolto a chiunque cerchi le migliori soluzioni per il proprio matrimonio con tutti i dettagli più ricercati che fanno la differenza”.

Il programma. L’evento sarà l’occasione per gli operatori per mettere a disposizione dei futuri sposi la propria professionalità e progettare insieme a loro un matrimonio indimenticabile. L’inaugurazione si terrà venerdì 11 alle 17.30 e andrà avanti fino alle 21. La tre giorni inizierà con uno show e un’esperienza degustativa alle 17.30 “Vino o birra?”.

Sabato 12 alle 11 si partirà con il seminario “Wedding destination - come migliorare l’offerta?”. I relatori saranno Barbara Argiolas, assessore regionale al Turismo, Giuseppe Melis, professore di marketing turistico dell’Università di Cagliari, Danilo Fadda, assessore agli Affari generali del comune di Cagliari e Giulio Lippi, consulente di marketing.

Alle 13 si ripeterà l’esperienza degustativa “Vino o birra?”. Mentre alle 16.30 le visitatrici potranno seguire un mini corso per la decorazione dei biscotti per la durata massima di 60 minuti. Alle 18 si terrà “Magie di nozze”, non una semplice sfilata su una passerella, ma una coreografia animata e musicata in cui le modelle si muovono e raccontano una storia, quella dell’innamoramento, in un ambiente molto suggestivo. La giornata terminerà alle 21.

Domenica 13 “Inventa le tue nozze” aprirà le porte dalle 10. Alle 11 e con una replica alle 16.30 verrà riproposto il mini corso per la decorazione dei biscotti. Mentre un’ora dopo, alle 12 e con una replica alle 18 si ripeterà “Magie di nozze”. Mentre alle 19.30 inizierà l’esperienza degustativa “Vino o birra?”, lo show che chiuderà la tre giorni. Anche la terza e ultima giornata terminerà alle 21. Tutti e tre i giorni un fotografo professionista scatterà le foto ai futuri sposi davanti a una parete di fiori artificiali, la foto sarà poi stampata e omaggiata in un’apposita brochure.