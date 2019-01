Domani la sfida con l’Aek Larnaca: Esposito: «Partita da giocare con impegno e rispetto»

Palla a due alle 16.00 ora italiana

Di: Antonio Caria, fotografia www.dinamobasket.com

Una Dinamo Banco di Sardegna motivata è appena arrivata a Cipro dove domani 9 gennaio alle 17.00 (16.00 ora italiana) affronterà la Petrolina Aek Larnaca per il game 3 del secondo round di Fiba Europe Cup.

«È una partita importante in ottica passaggio del turno per l’obiettivo di mantenere il vantaggio nelle due sfide di ritorno in casa – ha dichiarato coach Vincenzo Esposito - . L’ Aek Larnaca è una squadra che ha sempre tenuto bene a inizio gara, come si è visto nelle prime due sfide del girone, per crollare poi nelle riprese. È comunque una squadra in crescita, ha recuperato un centro esperto come Vereemenko e ha un pacchetto esterni atletico e con punti nelle mani. E’ una gara da disputare con impegno e rispetto, come sempre, per continuare a crescere innanzitutto come squadra».