Accusa malore dopo immersione: sub morto a Torre delle Stelle

Era impegnato in un'escursione organizzata da un diving di Villasimius. Tuffatosi in mare per raggiungere il relitto Isonzo, durante la risalita ha accusato un malore

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina un sub ha perso la vita al largo di Torre delle Stelle, nella costa sud orientale della Sardegna. Fabio Pavan, istruttore sub, 54 anni residente a Trieste, era in vacanza con la moglie e la famiglia a Villasimius.

Secondo quanto riferito, l'uomo era impegnato in una escursione organizzata da un diving del posto insieme ad altre persone. Raggiunta Torre delle Stelle la comitiva si è tuffata in mare per raggiungere il relitto Isonzo, a circa 40 metri di profondità.

Durante la risalita il sub avrebbe però accusato un malore. Subito soccorso dal personale del diving, sono partite le operazioni di rianimazione. Quando sono arrivati i mezzi della Guardia costiera e l'Elisoccorso non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quartu.