Lite fra extracomunitari a San Donato, 38enne arrestato per resistenza

I carabinieri avevano notato una rissa intervenendo per sedare gli animi

Di: Redazione Sardegna Live

Nel fine settimana i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato per violenza e risistenza a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano di 38 anni, residente a Sassari e domiciliato presso il centro prima accoglienza “Pagi”.

I militari, mentre transitavano in via San Donato e dopo aver notato un folto gruppo di extracomunitari che litigavano per futili motivi, si sono fermati per cercare di sedare gli animi e identificare i presenti, tra cui l’arrestato. Questi avrebbe opposto resistenza alla richiesta dei documenti, aggredendo fisicamente gli operanti e tentando la fuga.

Accompagnato presso il Comando ed espletate le formalità di rito, è stato trasferito presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari. L’udienza successiva ha convalidato l’arresto non disponendo alcuna misura per l'uomo.