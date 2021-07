Tragedia nella notte. In moto contro un palo: muore 20enne

Nulla da fare per il giovane: è morto sul colpo

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente stradale questa notte a Quartu, dove un motociclista di 20 anni, Simone Perra, ha perso la vita.

La dinamica è ancora da chiarire nel dettaglio. Secondo quanto ricostruito, lo schianto è avvenuto alle 2 del mattino, quando il giovane percorreva viale Colombo in direzione Poetto in sella alla sua Yamaha. Per cause da accertate, Simone Perra ha perso il controllo della moto andando a finire contro un palo.