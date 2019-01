Un mese all'addiaccio in piazza d'Italia: il grido di protesta dei lavoratori ex Secur | VIDEO

Sono 50 persone accampate dal 5 dicembre per chiedere che gli venga restituito un lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 50 gli ex dipendenti Secur che dal 5 dicembre hanno dato vita a un presidio in piazza d'Italia, a Sassari, per chiedere a gran voce che gli venga restituito il lavoro. Dal 12 dicembre, ogni notte, qualcuno di loro rimane accampato per tenere costantemente alta l'attenzione dell'opinione pubblica. Quattro le donne che aderiscono alla manifestazione, di cui una incinta di 8 mesi.

“Chiediamo che chi di dovere risolva questo problema restituendoci ciò che ci è stato tolto: il lavoro - spiega il portavoce dei manifestanti, Massimiliano Martinelli -. Nel cambio appalto Aou e Ats c’è stata una sostituzione di una parte del personale che lavorava in quell’appalto con altri lavoratori. Non sappiamo di chi sia la responsabilità. Sappiamo che qualcuno non ha vigilato perché c’era una clausola sociale che imponeva alla società subentrante di assumere i lavoratori del vecchio appalto. Questo non è successo per tutti i lavoratori e in 50 siamo accampati qui in piazza d’Italia per protestare”.