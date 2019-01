Consulta giovanile di Bonorva: Riccardo Zanza nuovo presidente

L’elezione è avvenuta lo scorso 4 gennaio. Succede a Valeria Morittu

Di: Antonio Caria

È Riccardo Zanza il nuovo presidente della Consulta Giovanile di Bonorva. L’elezione è avvenuta lo scorso 4 gennaio, quando i componenti si sono ritrovati per eleggere le nuove cariche.

Sarà coadiuvato dalla vice-presidente Elisa Angius, dalla tesoriera Cristiana Biosa, dal segretario Giuliano Sale. Elena Sanna, Elisa Sias, Francesco Tedde e Matteo Sias, saranno i quattro consiglieri.

L’obiettivo principale sarà quello di continuare l'ottimo lavoro portato avanti dal direttivo uscente, rimasto in carica due anni, composto Valeria Morittu (Presidente), Elena Sanna (vice-presidente), dal tesoriere Gianluigi Campus (tesoriere), Elisa Angius (segretaria), Daniele Angius, Elisa Sias e Vanna Celeste Melas (Consiglieri).

Tra gli eventi promossi in questo biennio, Monumenti Aperti, #MARIANI e l'Instameet a Rebeccu, tornei di calcetto, pallavolo e pallatamburello; h il dibattito sul Referendum Costituzionale e quello sulla situazione siriana, la Prima Giornata solidale Bonorvese e il banchetto per la vendita delle mele per l'AISM.

E poi ancora “Con gli occhi delle Donne”, la mostra “Memorie e volti dei Sardi in trincea”,“La caccia alla maschera”, “Zampognaro tra le vie” e “Cioccolata e frittelle tra le note delle launeddas”.

La Consulta ha anche voluto creare legami ed essere un nuovo filo della trama più grande di Tessiu - Rete delle Consulte Giovanili della Sardegna, partecipando al terzo Meeting nazionale - III Atòbiu natzionale delle Consulte Giovanili.

«Ci siamo messi in gioco e abbiamo dato il nostro contributo alla nostra comunità di Bonorva – hanno dichiarato i componenti della Consulta giovanile -. Abbiamo creato un gruppo unito e variegato, negli interessi e nelle età. Chiudiamo questi due anni con un ringraziamento al vecchio direttivo per avercela messa tutta nel far partire questo grande ingranaggio che è la Consulta e averla portata avanti fino a oggi con dedizione; auguriamo al nuovo direttivo di svolgere il proprio ruolo con sintonia e proseguire il lavoro già avviato con l'entusiasmo che non è mai mancato a tutto il gruppo».

La Consulta ha anche voluto esprimere il più sentito ringraziamento a coloro che hanno sempre seguito con grande interesse gli eventi organizzati, attraverso consigli utili e costruttivi.

Una motivazione in più per questo gruppo di giovani che continuerà con entusiasmo a fare del proprio meglio, con la speranza che possano essere sempre più i giovani interessati a unirsi a questo progetto.