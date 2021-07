Anche Donnarumma e Locatelli scelgono la Sardegna, vacanze a Porto Cervo

Vacanze in Costa Smeralda per i due giovani talenti azzurri

Di: Giammaria Lavena

Non solo Bonucci e Chiellini, altri due protagonisti della spedizione europea degli Azzurri hanno scelto la Sardegna per trascorrere le vacanze. Si tratta di Gigio Donnarumma e Manuel Locatelli, entrambi ospiti a Porto Cervo.

Il primo, dopo essere atterrato venerdì a Olbia, si è recato nella lussuosa frazione smeraldina, accolto con una torta tricolore con su scritto “grazie Gigio” presso una delle ville di Lth Luxury Villas. Il secondo, in compagnia della dolce metà, è ospite all'Hotel Pitrizza.

Momenti di relax per le due giovani stelle della Nazionale, con alle porte la stagione che vedrà impegnato il portiere nella sua nuova avventura al Psg, in Francia, e il centrocampista, attualmente in forza al Sassuolo, che a breve potrebbe cambiare casacca (la Juve è in pole, ma non mancano gli estimatori in Premier League).