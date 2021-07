Morte sub a Cala Luna, l'autopsia prevista per lunedì o martedì

Sarà l'esame autoptico ad accertare le cause di morte del poliziotto Paolo Sedda

Di: Redazione Sardegna Live

Solo l'esame autoptico potrà accertare con chiarezza le cause di morte di Paolo Sedda, il poliziotto di 48anni di Gavoi, in servizio presso la Squadra mobile di Nuoro, deceduto durante un'immersione in una grotta sorgiva di Cala Luna a Dorgali nella mattinata di giovedì. Il corpo della vittima è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, 16 luglio.

Il pm di Lanusei Gualtiero Battisti ha disposto l'apertura di un'inchiesta sull'accaduto dando incarico al medico legale Nicola Lenigno di eseguire l'autopsia sul corpo dell'uomo presso l'istituto di Medicina legale di Cagliari.

L'esame potrebbe essere eseguito tra lunedì e martedì. Sarà fondamentale per capire se Paolo Sedda sia stato vittima di un malore, abbia perso l'orientamento durante la risalita o se eventualmente a causare il decesso del 48enne sia stata un'anomalia nelle apparecchiature.