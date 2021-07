L'Assl di Sassari riaprirà nei prossimi giorni tutti gli uffici di Alghero

Riaprono gli sportelli CUP, l'Urp, l'Ufficio invalidità, gli Uffici Scelta e Revoca del medico e a seguire anche l'uffico ticket di via degli Orti

Di: Redazione Sardegna Live

L'Assl di Sassari riaprirà nei prossimi giorni tutti i servizi e uffici ad interfaccia con il pubblico, compresi gli sportelli CUP, l'Urp, l'Ufficio invalidità, gli Uffici Scelta e Revoca del medico e a seguire, ma comunque a brevissimo, anche l'uffico ticket di via degli Orti ad Alghero. A darne notizia è il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“E' importante che tutti gli uffici essenziali, come quelli legati alla gestione della Sanità, riprendano al 100% la loro attività per garantire il massimo servizio nei confronti dei cittadini e soprattutto delle fasce deboli - dichiara Pais -. Così come è fondamentale la riapertura dell'ufficio Ticket in via degli Orti, chiuso da anni, per evitare ai cittadini di recarsi all'ufficio situato nell'ospedale”.

"Queste riaperture sono un ulteriore dimostrazione della particolare attenzione della Giunta regionale sul tema della salute - conclude il Presidente del Consiglio regionale -. Investire in sanità significa anche investire in servizi amministrativi connessi perché sia più accessibile e vicina ai cittadini".