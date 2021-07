Notte di straordinari per i Vigili del Fuoco di Cagliari, in fiamme autovetture e vegetazione

Interventi da Elmas a Sant'Elia

Di: Redazione Sardegna live

I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti per tutta la notte in varie zone del territorio a causa di incendio che hanno interessato auto, sterpaglie e vegetazione nell'hinterland.

Particolarmente rilevante l'incendio di un canneto nei pressi di via Sulcitana a Elmas, dove le fiamme hanno preoccupato alcuni residenti delle abitazioni della zona. Un altro intervento intorno alla mezzanotte nei pressi del quartiere di Sant'Elia per l'incendio di masserizie e cumuli di rifiuti, ha impegnato due squadre che hanno provveduto allo smassamento dei materiali coinvolti per spegnere le fiamme e bonificare l'area dai focolai residui mettendola in sicurezza.

Nelle ore successive, le squadre sono intervenute per alcuni incendio di autovetture in sosta. Le fiamme hanno aggredito due auto a Cagliari, nei pressi di piazza Antonio Pigafetta, dove due squadre hanno spento il rogo mettendo in sicurezza l’area e avviando gli accertamenti per stabilirne le cause. Un altro incendio si è sviluppato a Quartu Sant'Elena in via Copernico, dove le fiamme divampate da un mezzo hanno danneggiato anche la facciata di una struttura e per irraggiamento altre due autovetture parcheggiate lì vicino. Due squadre di pronto intervento hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area e la sede stradale, avviando gli accertamenti del caso.

Successivamente una squadra è intervenuta in via Mercalli dove, per cause ancora da accertare, il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi. Gli occupanti soccorsi e trasportati in ospedale dai sanitari del 118 non sono in pericolo di vita.

Altri interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie sono stati svolti dalle squadre dei distaccamenti provinciali di Mandas e di Iglesias durante la notte.