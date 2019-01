L’Amministrazione Comunale di Gavoi e l’Unione dei Comuni della Barbagia promuovono le iscrizioni al Floris

Simona Corona: «Scuola che ha formato tantissimi e validissimi studenti trasmettendo una solida base culturale e professionale»

Di: Antonio Caria

Sino al 31 gennaio 2019 sarà possibile iscriversi online (obbligatorie per le scuole statali) alle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado accedendo al link www.iscrizioni.istruzione.it.

L'Amministrazione di Gavoi e l'Unione dei Comuni della Barbagia sostengono con forza la promozione delle iscrizioni presso l'Istituto Superiore Carmelo Floris di Gavoi ( sezione staccata dell’I.I.S. F. Ciusa di Nuoro), che propone per i ragazzi gli indirizzi AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) e il Liceo Classico, per quanto riguarda i corsi al diurno e l'indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) per il corso serale per gli adulti (per quest’ultimo corso le iscrizioni sono ancora cartacee e da effettuarsi presso la segreteria).

«Quella di Gavoi – ha sottolineato Simona Corona, assessora dell’Istruzione – è la scuola che ha formato tantissimi e validissimi studenti trasmettendo una solida base culturale e professionale. È la scuola del territorio che le comunità tutte hanno voluto, difeso e promosso in questi anni, contro ogni minaccia di ridimensionamento e chiusura che priverebbe la nostra area rurale di un importante presidio scolastico. Per questo ancora una volta promuoviamo le iscrizioni al Floris invitando gli alunni e le famiglie ad investire nella scuola di territorio, a ripensare l'idea di istruzione sfruttando le risorse messe a disposizione dalla collettività».

Le Amministrazioni del territorio, in seno all’Unione dei Comuni, lavorano in maniera costante al rafforzamento del presidio barbaricino con nuove proposte rispetto alla offerta formativa e nuovi progetti che vedano come protagonisti gli attori del mondo scolastico.

«È la casa della cultura della Barbagia – insiste Efisio Arbau, Presidente dell’Unione dei Comuni – quella su cui l’Unione ha deciso di investire tempo e risorse pubbliche per farne il perno di tutte le azioni poste in essere dalle amministrazioni del territorio. Per formare la nuova generazione che troverà nuovi modi per vivere (bene) in Barbagia. Per questo da Presidente dell’Unione, compatibilmente con le inclinazioni e le aspettative degli studenti e delle loro famiglie, invito a valutare una scelta territoriale con l’iscrizione al “Floris”. Questo consentirà, peraltro, all’Unione di portare avanti con maggiore convinzione e determinazione le proprie azioni».