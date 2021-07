Focolaio Covid Sanluri: 32 positivi dopo il ritorno di gruppo tifosi da Wembley

Allarme contagi anche a Serrenti e San Gavino Monreale

Di: Redazione Sardegna Live, foto EURO 2020

Sono ore di apprensione a Sanluri, dove si contano 32 cittadini positivi al coronavirus. Un focolaio scoppiato in seguito al ritorno di un gruppo di tifosi locali che hanno seguito la finale di Euro 2020 allo stadio londinese di Wembley. Il gruppo era composto da 15 ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni che, dopo aver assistito alla partita fra Italia e Inghilterra, hanno trascorso alcuni giorni in Gran Bretagna prima di rientrare in Sardegna. Una volta a casa, i giovani hanno manifestato i sintomi tipici del Covid contagiando alcuni parenti.

Ma quella di Sanluri non è l'unica comunità del Medio Campidano in allarme. A Serrenti, spiega il direttore del settore Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria Antonello Frailis, "abbiamo isolato otto varianti e ci sono due focolai originati in un call center e un campo scuola".

In tutto il territorio sono 340 le persone in quarantena.

A San Gavino Monreale sono dieci i casi di positività riscontrati in due famiglie rientrate da viaggi in Spagna e Inghilterra. Nessuno dei positivi degli ultimi giorni aveva completato il ciclo vaccinale, mentre in Sardegna, ormai, nove tamponi positivi su dieci riscontrano la variante Delta.