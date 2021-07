Vacanze sarde per Bonucci e Chiellini, con tanto di sfottò: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta"

L'inseparabile coppia si gode in Sardegna con le rispettive famiglie il meritato relax, dopo l'impresa in terra britannica. E proprio verso gli inglesi è rivolta l'ennesima frecciata: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta... e voi?"

Di: Giammaria Lavena

Dopo le fatiche (e le gioie) della spedizione europea Bonucci e Chiellini si godono le vacanze in Sardegna. Gli eroi di Wembley hanno scelto Pula per trascorrere in relax i pochi giorni di vacanza prima di raggiungere i compagni in raduno alla corte di Max Allegri.

Staccare la spina, ricaricare le pile e ripartire; allontanarsi per qualche ora dal mondo calcio e dedicarsi esclusivamente alla famiglia: sarebbe questo normalmente l'obiettivo al termine di una stagione dispendiosa non solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente.

Tuttavia l'inseparabile coppia a quasi una settimana dal trionfo di Londra non sembra aver dimenticato le dichiarazioni e i caroselli inglesi nei giorni precedenti alla partita - quasi il finale fosse già scritto - né i fischi assordanti durante l'inno di Mameli.

E non hanno scordato certo il silenzio ancor più assordante di Wembley, quando i guantoni di Gigio Donnarumma hanno gettato nello sconforto i circa 60mila tifosi inglesi presenti allo stadio. "I loro atteggiamenti ci hanno dato la carica giusta", racconterà Bonucci, autore del gol del pareggio.

Una carica divenuta rabbia agonistica e successivamente liberazione e rivalsa. "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta", urlerà più volte lo stesso difensore azzurro a fine partita rivolgendosi, spavaldo, ai tifosi inglesi.

E proprio Bonucci dal resort Forte Village di Pula non ha potuto fare a meno di punzecchiare ancora una volta gli acerrimi rivali, postando sui social una foto con lo stesso Chiellini e commentando: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta... e voi?".

Il riferimento è chiaro, e siamo sicuri che per gli inglesi sarà un boccone amaro da digerire per un po' di tempo, in tutti i sensi, come confermato dai numeri dei ristoranti italiani a Londra, boicottati in massa e in calo del 55% nelle prenotazioni.

Ma passerà, come passa ogni sconfitta, e il richiamo di un gustoso piatto di spaghetti al pomodoro o di una pizza Margherita prima o poi riuscirà ad addolcire anche rancori e delusioni.