Incendio a Muravera, in fumo vegetazione e macchia mediterranea

Fiamme nella marina di San Giovanni

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio di vegetazione e macchia mediterranea si è sviluppato poco prima delle 18 nella costa della località Marina di San Giovanni in territorio di Muravera.

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Vito e della sede centrale del Comando di Cagliari che, giunti sul posto con quattro automezzi e dieci operatori, hanno evacuato in via precauzionale una spiaggia e con automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo hanno operato d'interfaccia con gli operatori antincendio del Corpo Forestale e i volontari della Protezione civile. Sul posto anche un elicottero dell'antincendio regionale per spegnere le fiamme che alimentare dal vento si sarebbero potute propagare nell'area costiera rischiando di coinvolgere abitazioni e strutture.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gestire la viabilità e in supporto alle squadre operative. Spente le fiamme, è in corso la bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta con lo spostamento dei focolai residui.