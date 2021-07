Bimbo di sei mesi smette di respirare a Gavoi, soccorso dai carabinieri

I militari attirati dalle urla disperate dei genitori scesi in strada

Di: Redazione Sardegna Live

Erano circa le 15 di oggi quando, nei pressi della Stazione dei carabinieri di Gavoi, si sono presentati due coniugi che urlavano in strada chiedendo aiuto.

Un militare libero dal servizio, udite le grida, ha raggiunto subito i due i quali segnalavano che il loro neonato, di sei mesi circa, aveva improvvisamente smesso di respirare.

Constatato che effettivamente il piccolo, tra le braccia del padre, si trovava in stato di incoscienza e privo di respiro, un militare gli ha praticato immediatamente il massaggio cardiaco per dieci minuti circa, fino all’arrivo del personale del 118 e di un medico di base, nel frattempo allertati.

Ripresa conoscenza in quegli istanti, il neonato è stato trasportato con ambulanza medicalizzata presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Non risulta in pericolo di vita.