LavoRas: 103 assunzioni per sei cantieri comunali

8 mesi la durata. Bruno: «Una visione più attenta al fenomeno della disoccupazione giovanile».

Di: Antonio Caria

L’investimento contenuto nel programma regionale integrato per sostenere la ripresa del mercato del lavoro in Sardegna interviene ad Alghero con oltre 1 milione 300mila euro.

Sei cantieri predisposti dal Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Società In House (durata otto mesi) che vanno dalla digitalizzazioni dei beni culturali della biblioteca e dell’archivio, prevenzione incendi e pulitura strade comunali, accesso e fruibilità al sito di Palmavera, nuove tecnologie per il miglioramento delle conoscenze culturali dei luoghi, riqualificazione e forestazione verde urbano, sino al censimento aree pubbliche e verdi.

«Misure concrete e stanziamenti certi – ha sottolineato il Sindaco di Alghero Mario Bruno – con una visione più attenta al fenomeno della disoccupazione giovanile. Ora al via i cantieri per intervenire con rapidità e immettere in circuito le risorse».

Già pronto il primo cantiere, quello per la prevenzione incendi e pulitura strade comunali (richiesti 10 operai). Le figure richieste dal Centro per l’Impiego di Alghero (via Sergio Atzeni n° 10, aspal.cpialghero@regione.sardegna.i) sono un impiegato tecnico, cinque operai specializzati, quattro operai comuni con CCNL per cooperative sociali di tipo B. Le domande andranno presentate entro il 15 gennaio.