Ad Alghero chiude per Covid il “Bahia”

Lo fanno sapere i manager e lo staff: “È una decisione importante”

Di: Redazione Sardegna Live

Chiude per Covid uno dei locali più amati dai giovani ad Alghero. A darne la notizia sono i manager e lo staff: “Da oggi e fino a data da destinarsi – scrivono in un post su Facebook - il Bahia Beach Club resterà chiuso in via precauzionale a causa del contatto avvenuto tra un membro del nostro staff e una persona risultata positiva al Covid-19”.

“È una decisione importante – sottolineano - dettata dal fatto che equilibrare responsabilità e divertimento è sempre stata la nostra priorità. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni sulla data della nostra riapertura”.