Ladro di monete al centro di volontariato, 38enne denunciato dai Carabinieri

Il soggetto, che è stato denunciato, è stato filmato e riconosciuto dalle telecamere

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con una mirata attività di perlustrazione presso i centri commerciali della città, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori. In particolare i Carabinieri della stazione di Carbonia hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato di Carbonia, D.S., 38enne, riconosciuto quale responsabile dei ripetuti furti di denaro asportati dalle macchinette distributrici di bevande e alimenti, avvenuti tra fine dicembre e inizi di gennaio ai danni dell’associazione di volontariato Sardegna Solidale "Auser" di via Liguria, a Carbonia.

Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo approfittava dell'orario notturno per introdursi nel cortile della sede dell’associazione, dopo aver scavalcato la recinzione posta a protezione della medesima. Mediante forzatura della porta d'ingresso principale si introduceva negli ambienti interni e rovistando nei cassetti e negli armadi, si appropriava degli spiccioli contenuti all'interno dei distributori automatici del caffè scassinandoli con un cacciavite. Determinanti sono stati i filmati dell'impianto di video sorveglianza della struttura che hanno indirizzato gli investigatori sulle tracce del malvivente. Nel corso delle operazioni di perquisizione infatti i carabinieri hanno riconosciuto a casa dell'uomo gli indumenti indossati dal ladro.

Sempre nel corso del medesimo servizio i carabinieri delle stazioni di Carbonia e Narcao hanno tratto in arresto Fabrizio Corona, classe 1968, pregiudicato di Carbonia, in esecuzione ad un ordine di carcerazione per reati di furto con strappo e minaccia commessi a Carbonia nel 2011.

L’arrestato al termine delle formalità è stato associato al carcere di Uta, dove dovrà scontare la pena di mesi 4 di reclusione. Complessivamente nel corso del servizio sono state identificate 62 persone, fermati 25 veicoli, controllati 4 esercizi commerciali.