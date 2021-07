Aumenta preoccupazione per sub disperso a Cala Luna: avanti con le ricerche

Le ricerche andranno avanti sino a che le condizioni lo consentiranno, poi eventualmente riprenderanno domani

Di: Giammaria Lavena

Ancora in corso a Cala Gonone le ricerche del sub disperso in una grotta antistante la spiaggia di Cala Luna. L'uomo era uscito in gruppo in tarda mattinata con altre tre persone, tutti sub esperti compreso il disperso, sotto la guida dell' istruttore Fabio Sagheddu.

Quando intorno a mezzogiorno gli altri sono riemersi, del quarto sub si sono perse le tracce. È stato a quel punto che è scattato l'allarme.

Sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e i mezzi della Capitaneria di porto di Olbia che lavoreranno fino a che le condizioni lo consentiranno.

Poi le operazioni di ricerca riprenderanno domani mattina.