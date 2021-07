Sardegna zona gialla? Pais smentisce: "Chiaramente fake"

Pais: "Il banner realizzato da qualche buontempone, non so se più stupido che delinquente, sta mettendo giustamente in allarme chi lo riceve e rischia di creare danni alla nostra economia"

Di: Giammaria Lavena

"Gira su WhatsApp questo banner realizzato da qualche buontempone, non so se più stupido che delinquente, che sta mettendo giustamente in allarme chi lo riceve e che rischia di creare danni alla nostra economia". Lo scrive il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, smentendo alcune indiscrezioni che accennerebbero alla possibilità di un ritorno della Sardegna in zona gialla.

"E' chiaramente un fake - precisa Pais -. Prego chi lo ricevesse di cestinarlo immediatamente interrompendo la catena della disinformazione o la strategia di chi vuole creare danni alla nostra Sardegna".

"Vero è che dobbiamo riprendere le corrette abitudini che abbiamo imparato sull'uso della mascherina e igienizzazione delle mani - prosegue -, facendo particolare attenzione al rispetto delle regole vigenti con particolare riferimento ai grandi assembramenti".

"Prendiamoci cura della Sardegna", conclude Pais.