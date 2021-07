L'ex Cagliari Ragatzu a processo per maltrattamenti e stalking

La prima udienza a Tempio Pausania. L'ex rossoblù avrebbe maltrattato, umiliato e insultato la sua convivente per gelosia

Di: Redazione Sardegna Live

Si è aperto oggi a Tempio Pausania il processo a Daniele Ragatzu, ex giocatore del Cagliari ora in forza all'Olbia, assistito dall'avvocato Filippo Pirisi e accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex compagna.

Nella prima udienza, alla presenza del giudice Camilla Tesi e del pm Ilaria Corbelli, sono state presentate lista di testimoni e prove documentali.

Ragatzu, per l'accusa, tra l'ottobre del 2016 e l'ottobre del 2017 avrebbe maltrattato, umiliato e insultato la sua convivente per gelosia, costringendo la stessa (ora assistita dal legale Cristina Cherchi) a lasciare il lavoro e trascorrere intere giornate barricata in casa. Le vessazioni non si erano fermate nemmeno durante la gravidanza e addirittura neppure dopo che la loro relazione era terminata, quando la donna era tornata a vivere dai suoi. Il giudice ha rinviato l’avvio del dibattimento al 21 settembre.