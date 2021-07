Nuoro. Vasto incendio nella collina di Biscollai: imponente il dispiegamento di uomini e mezzi

I roghi che hanno interessato la zona negli ultimi giorni hanno coinvolto 7,5 ettari

Di: Giammaria Lavena

Ancora una giornata di incendi a Nuoro. Oggi, in tarda mattinata, la collina di Biscollai, già interessata da un incendio nei giorni scorsi, è stata nuovamente investita da un rogo che ha coinvolto la folta vegetazione presente. Attimi di preoccupazione fra i residenti e nella zona limitrofa al nosocomio dello Zonchello.

Sul posto è stato imponente il dispiegamento di forze in campo. Dal Comando di via Pertini sono state dislocate 6 squadre dei Vigili del Fuoco, attingendo alle risorse presenti e a quelle che considerata la grave situazione che interessava il centro abitato barbaricino, si sono presentate volontariamente per dare un supporto ai colleghi di servizio .

Nella zona delle operazioni di soccorso è stato costituito un posto di Comando locale che, con due funzionari e il comandante Antonio Giordano, hanno coordinato le operazioni di estinzione fino alla completa bonifica dell’area interessata dall’incendio.

Presso la locale Prefettura è stato attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi, presieduto dal prefetto Luca Rotondi che unitamente al sindaco Andrea Soddu hanno pianificato tutte le fasi di assistenza alla cittadinanza.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati effettuati i rilievi di perimetrazione della zona interessata dal fuoco che, complessivamente, nelle giornate dell’11-12 e 14 hanno interessato circa 7,5 ettari.

Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato due elicotteri antincendio della flotta regionale, unità a terra del Corpo Forestale regionale, Protezione Civile, Forestas, e le Forze dell’Ordine, unitamente al personale della Polizia Municipale.

Fortunatamente, nonostante la grave esposizione, non si segnala il coinvolgimento di persone o cose.