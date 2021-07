Covid. Nieddu: "Nessun timore di passare in giallo, ma stiamo in allerta"

L’assessore regionale della sanità è intervenuto anche sull’uso allargato del green pass sul modello francese: “Evitare estremismi”

Di: Redazione Sardegna Live

"Non temo un passaggio in zona gialla ma stiamo in allerta". Lo ha dichiarato all'ANSA l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. Il rischio aumenta se si valica il tetto dei cento contagi e oggi c'è stata un'impennata che ha portato i contagi a quota 135.

Però, spiega l'esponente della Giunta Solinas, "serve una verifica dei criteri perché la nostra popolazione non è più di 1,6 milioni, ci sono i turisti quindi chiederò una modifica dei parametri". L’assessore è intervenuto anche sull’uso allargato del green pass sul modello prospettato dal presidente francese Macron. "Le regole su un eventuale allargamento del green pass devono essere discusse e condivise con le Regioni e il Governo per evitare qualsiasi situazione estrema che in linea di principio non condividiamo e che potrebbe scontrarsi con alcune leggi dello Stato".

"In linea di massima l'idea potrebbe essere funzionale all'accelerazione della campagna e al recupero di alcune fasce d'età ancora incerte, ma si tratta di iniziative da valutare con la massima serietà e che devono essere coordinate" ha aggiunto Nieddu.