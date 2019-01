Addio al caro Elia Zucca, il ragazzo speciale amato da tutti

Il ricordo del fotografo dei centenari Pierino Vargiu: “Elia era un ragazzo d’oro, si è spento a 67 anni lasciando una comunità commossa”

Di: Alessandro Congia

Un ricordo speciale, tra un paio di giorni (esattamente il 9 gennaio 2019) avrebbe spento le 68 candeline della torta, ma non l’ha potuto fare: è volato in cielo lasciando mille ricordi di gioia tra chi gli voleva un bene dell’anima. Sardegna Live lo ricorda attraverso il racconto del fotografo della Sardegna Pierino Vargiu. Elia era un ragazzo d'oro. (A.C.)

“Una bellissima famiglia, quella di Franco Zucca di Genoni – racconta il fotografo di Elmas, Pierino Vargiu - avevo conosciuto Franco durante le mie partecipazioni alla processione di Sant'Ignazio da Laconi, Franco mi parlava sempre di questo fratello speciale più sfortunato di noi invitandomi a recarmi a Genoni per conoscerlo. Una domenica come tante io e mia moglie Angela ci recammo a Genoni per la mostra dei centenari di Sardegna. E' stata Roberta Carta la mattina al bar mentre facevamo colazione a invitarmi ad andare a trovare Elia, un ragazzo Speciale, nato a Genoni il 9 Gennaio 1951 e come diceva Franco dovrebbe essere il ragazzo speciale più longevo della Sardegna con la sindrome di down. All'età di 9 anni rimase orfano di padre Insieme a tanti fratelli anche più giovani di lui, la mamma ha dovuto fare anche da padre non facendogli mancare nulla, lo portava in chiesa facendolo partecipare alle varie attività del Paese. Mi racconta Franco commosso – aggiunge Pierino Vargiu - che la mamma in punto di morte gli raccomandò di occuparsi del fratello Elia, Franco gli ha fatto da padre e da madre, non essendo sposato a quei tempi. E’ possibile immaginare e comprendere i sacrifici di Franco, recarsi al lavoro e portare Elia in tutte le attività che lui faceva, persino a caccia. Elia è stato sempre un ragazzo ordinato, da alcuni anni Mario è sposato felicemente, hanno avuto due figli Pietro e Maria Francesca, ho notato che vogliono un mondo di bene a Elia,quando vanno in vacanza portavano anche Elia con loro al mare e nel limite del possibile non gli hanno fatto mancare nulla. Purtroppo Elia da un pò di tempo aveva perso la vista ed era completamente sordo. Il 9 gennaio del 2019 era stata programmata una bella festa, il giorno che avrebbe compiuto 68 anni, invitando anche me, ma il destino, il buon Dio l’ha voluto con Lui in cielo, ma Elia – conclude Pierino Vargiu con occhi lucidi, rimarrà nel cuore di tanti di noi”.