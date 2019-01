Radja Nainggolan sceglie la Sardegna per le vacanze natalizie: corre e si allena al Poetto

Un ritorno alla normalità per la consueta pausa calcio, con la moglie Claudia e le due bimbe. Il calciatore non disdegna i selfie e l’affetto di tifosi e amici. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Vacanze Natalizie nella sua amata città, quella sarda: Nainggolan sceglie di staccare la spina per il periodo di Natale e Capodanno e torna a Cagliari a trovare gli amici a cui è affezionato.

Naturalmente, in compagnia della moglie Claudia e delle sue due bimbe: un 2019 lontano dal solito gossip che infastidisce chi, come lui, ama stare lontano dai soliti riflettori e pensare agli affetti veri, sinceri, quelli familiari e delle cosiddette “cose normali”.

Come lo shopping in città a Cagliari, l’aperitivo in piazza Yenne, la corsa e l’allenamento al Poetto (nel video) e le foto in compagnia dei bambini, dei tifosi e degli amici di sempre. Nelle foto, in alto Radja in compagnia di Tore Cao e Nicola Schintu nel locale ZeroSettantacinque tra via Sassari e via Mameli, a Cagliari; in basso, in compagnia anche dell'ex rossoblù Nicola Murru con lo staff del locale Frida, con i due soci Stefano Versace e Roberto De Luca.

GUARDATE IL VIDEO