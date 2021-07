Vaccini: 96mila anziani da intercettare in Sardegna

In un giorno quasi 18mila inoculazioni, Isola tra le regioni top

Di: Redazione Sardegna Live

Sono poco più di 96mila gli over 60 che mancano all'appello delle vaccinazioni in Sardegna. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale del governo. Regione e Ats - anche grazie alla nuova campagna di sensibilizzazione - sono riuscite a recuperare circa 20mila persone tra gli incerti che si sono potute vaccinare senza prenotazione, recandosi direttamente agli 9 hub dedicati a questo servizio.

Si tratta di 17.526 over 80 (il 14,05% della platea) di 27.480 70-79enni (15,64% del totale in questa fascia d'età) e di 51.050 60-69enni (il 22,19%). Poi resta una quota importante del personale scolastico che è ancora indecisa, molti dei quali non hanno ancora aderito alla profilassi: 12.152 tra docenti e non docenti, il 33,43% del totale.

Nelle ultime 24 ore, nell'Isola sono state somministrate 17.773 dosi di cui 14.451 richiami e 3.322 prime inoculazioni. Complessivamente la Sardegna arriva così tra le prime regioni per somministrazione nella classifica del Governo con 1.578.445 dosi su 1.700.499 consegnate, il 92,8%. A questo ritmo, l'immunità di gregge all'80% della popolazione con due dosi di vaccino si stima che possa essere raggiunta entro metà settembre.