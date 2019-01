Freddo e gelo nell’Isola, i sardi ‘battono i denti’ per le temperature in picchiata

“Nella morsa del freddo” a Fonni, il record con un -8,1 gradi, gelate notturne anche a Lanusei e nel sud dell’Isola

Di: Alessandro Congia

E’ proprio il caso di dirlo, freddo e gelo hanno spiazzato i sardi, anche se in particolare sulle gelate e sulle brusche temperature di queste ore sono state confermate le previsioni contenute nel bollettino della Protezione Civile.

La colonnina di mercurio ha registrato in particolare un -8,1 gradi, a Sestu un -0,8, mentre a Lanusei c’è stata una prima imbiancata con un pò di neve, stessa ‘fotocopia’ a Nuoro. La PolStrada Sardegna avverte gli automobilisti di prestare cautela e attenzione con gli spostamenti, sulla statale 131, dal chilometro 137+900 al chilometro 179+500 (altopiano di Campeda), permane l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) o di altri mezzi antisdrucciolo omologati.

Non desta particolare attenzione la situazione ad Alghero, dove stamattina ci si attestava sui 9 gradi col sole, mentre gelate anche nel Sassarese, con valori di-5 a Ozieri e Illorai; ad Olbia si è registrato zero gradi,1 a Nuoro e Sassari, su Cagliari la minima è stata di 3 gradi. Il gran freddo accompagnerà l’Isola per tutto il fine settimana.