Autocarro in sosta in fiamme nella notte a Decimomannu

Fiamme spente dai Vigili del fuoco, evitata la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari attorno all'1:30 della notte per l'incendio di un autocarro in sosta nella località "Su Meriagu" a Decimomannu.

Dopo le segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento supportata da un'autobotte. Gli operatori, con un Aps (autopompa serbatoio), hanno spento l'incendio che che ha coinvolto anche il carico dell'automezzo, evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta sosta nelle vicinanze.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'area e della sede stradale, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell'accaduto.