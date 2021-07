Vasto incendio in due terreni a Maracalagonis

Messi in salvo dai Vigili del fuoco animali e un'abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Attorno alle ore 20 di ieri, a Maracalagonis, un vasto incendio ha interessato due terreni privati, uno utilizzato come deposito, dove le fiamme hanno coinvolto automezzi meccanici, una ruspa, alcuni muletti, un camion, autovetture in disuso, fusti di olio esausto e attrezzature, e un altro terreno adiacente.

Oltre che la vegetazione, le fiamme hanno coinvolto attrezzature agricole, balle di fieno, e hanno lambito una struttura abitativa uccidendo conigli e galline. Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, durante le operazioni di spegnimento, sono comunque riusciti a mettere in salvo numerosi animali: un mulo, anatre, e cavalli.

Le squadre hanno operato con due APS, due autobotti di supporto, un'automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo e un carro autorespiratori. Per le operazioni di bonifica dei focolai residui e per lo smassamento dei materiali coinvolti si è recato sul posto il GOS (Gruppo Operativo Speciale) che ha operato con una terna.

Al termine dell'intervento di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno dato il via agli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Sul posto si è recato l’ufficiale di guardia dei Vigili del Fuoco in qualità di Funzionario Tecnico per ulteriori accertamenti e controlli. Presenti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.