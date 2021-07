Piove cocaina dal cielo: carico lanciato da un aereo a Oristano

Un uomo in manette, indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe utilizzato la tecnica tipica dei narcos sudamericani: lanciare la droga da un aereo per far arrivare in Sardegna un carico di cocaina. Ma gli è andata male.

I carabinieri della Compagnia di Oristano, infatti, hanno rintracciato l'uomo arrestandolo eseguendo così l'ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un italiano ritenuto responsabile di traffico di droga.

Le indagini erano scattate alcuni mesi fa, quando i carabinieri avevano scoperto il singolare modo in cui era stato fatto arrivare il carico nell'Isola. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa alle 10:30 al Comando provinciale dei carabinieri di Oristano.