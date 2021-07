Verifiche su lavori per il pontile di Cala Mariolu. Il sindaco Corrias: "Autorizzati"

Salvatore Corrias spiega dopo la polemica: "Operazioni regolari"

Di: Redazione Sardegna Live

Il pontile di Cala Mariolu, nel cuore del golfo di Orosei e da anni a numero chiuso, ha bisogno di lavori. Sulla spiaggia, infatti, non si può attualmente sbarcare e per ottenere l'agibilità dell'ormeggio il Comune di Baunei deve avviare dei lavori di consolidamento.

Così, ieri, gli operai avrebbero avviato i lavori. Una novità che ha acceso la polemica. Tante infatti le segnalazioni giunte al Corpo forestale e alla Guardia costiera, che hanno deciso di vederci chiaro. Il Comandante del Corpo Forestale della Sardegna Antonio Casula spiega all'Ansa: "Non la chiamerei inchiesta. Di vero c'è che dopo le segnalazioni che ci sono arrivate, abbiamo avviato le verifiche del caso per il tramite dell'Ispettorato Forestale di Lanusei, si tratta di verifiche documentali per capire quale sia in concreto la situazione".

Anche la capitaneria di porto di Arbatax avrebbe inviato delle motovedette per monitorare la situazione.

Dal canto suo, il sindaco di Baunei Salvatore Corrias parla di opere regolari: "Noi stiamo facendo i lavori con tutte le autorizzazioni del caso, la Forestale ha la documentazione e la Capitaneria altrettanto" spiega ancora all'Ansa il primo cittadino.